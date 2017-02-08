Биржевой мост будет разведен две ночи подряд

Для технического обслуживания разводных механизмов в ночь на 9 февраля и в ночь на 10 февраля запланированы разводки Биржевого моста, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

Разводки моста будут происходить с 02-00 до 02-55 и с 03-35 до 04-55.

Также для движения транспорта с 00-00 до 06-00 будет закрыт Тучков мост.

«Мостотрест» просит водителей быть внимательными и заранее планировать маршруты следования.

Информацию о разводке мостов в межнавигационный период можно посмотреть на сайте СПб ГБУ «Мостотрест».

Сезон развода мостов закончился в Петербурге 30 ноября.