Петербургская пенсионерка нашла ружье, пролежавшее полвека под крышкой пианино

Пожилая петербурженка сдала сотрудникам Росгвардии ружье, пролежавшее около полувека в пианино в ее квартире. Женщина обнаружила находку во время ремонта.

В понедельник, 6 февраля, готовясь к ремонту в квартире в Красногвардейском районе, родственники пенсионерки передвигали пианино. Сняв крышку корпуса, они обнаружили, что в нише музыкального инструмента находится гладкоствольное ружье «ТО3-БМ» 16 калибра, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вероятнее всего находка пролежала в тайнике почти 50 лет: оружие принадлежало мужу хозяйки, который скончался в 1970 году.

Женщина самостоятельно сдала находку в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. За добровольную сдачу ружья пенсионерка получила законную компенсацию в размере 4 тыс. рублей.