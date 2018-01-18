Несгибаемая сила духа: Петербург отмечает 75-летие прорыва блокады Ленинграда

Петербург 18 января отмечает 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. С памятным днем петербуржцев поздравили губернатор Георгий Полтавченко и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Они напомнили, что прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

«Ленинград перенес жесточайшие испытания, равных которым не было в мировой истории. Несгибаемая сила духа ленинградцев, их величайшее мужество и самоотверженность, любовь к Родине и родному городу оказались сильнее вражеских пушек и снарядов.

Мы восхищаемся беспримерным подвигом наших сограждан, свято чтим память о тех, кто отдал жизни ради счастья будущих поколений. Мы говорим слова огромной благодарности ветеранам за свободу, возможность воспитывать детей и внуков, трудиться во имя процветания Отечества», – заявили Полтавченко и Макаров, пожелав всем петербуржцам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.

В день прорыва блокады Петербург посетит президент Владимир Путин, сообщили в Кремле. Глава государства примет участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Также Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций, в частности, поискового отряда «Шлиссельбург».

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Во время визита в Петербург Путин посетит музей-панораму «Прорыв» в Кировске. Там представлена трехмерная панорама второго дня операции по прорыву блокады «Искра» – наступление 67-й армии Ленинградского фронта на Невском пятачке в районе деревни Арбузово 13 января 1943 года. В воссоздаваемой сцене боя представлено более 30 фигур участников событий. В оформлении панорамы используются находки поисковых отрядов: техника, боеприпасы, оружие, личные вещи.

Первая временная трехмерная панорама открылась в 2014 году при участии Путина, рассказала координатор проекта Маргарита Попова. «Было дано поручение построить отдельный павильон для этой панорамы с прицелом на постоянную работу. Новая панорама создана по мотивам первой, но полностью отстроена заново. Если физически брать строительство – то это четыре месяца работы здесь на площадке, а если говорить о проработке сюжета, линий, героев, то работа длилась гораздо дольше», – приводит «Мойка 78» ее слова.

Экспозиция собрана командой энтузиастов во главе с Дмитрием Поштаренко. На их счету уже более десятка панорам, среди которых – «Битва за Берлин» в Петербурге, «Кенингсберг-45» в Калининграде и «Герои Брестской крепости» в Рязани. Путин поддерживал этот проект. 18 января будет техническое открытие, для посетителей панорама откроется 27 января.

Блокада Ленинграда длилась 871 день, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Войска Германии и ее союзников осадили город, перекрыв в том числе пути для доставки продовольствия. Начался голод, редким спасением была Дорога жизни по Ладожскому озеру: продукты доставляли летом по водному пути, зимой – по льду.

Норма хлеба осенью-зимой 1941 года составляла всего 125 грамм – «совсем маленький кусочек: тяжелый, мелкий, сырой», писала в дневнике ленинградская учительница Елена Кочина. По разным оценкам в годы блокады от голода и обстрелов умерли от 600 тыс. до 1,5 млн человек: к началу блокады в Ленинграде проживали 2,9 млн человек.

В 1943 году советские войска провели наступательную операцию «Искра», которая длилась шесть дней. Основные боевые действия проходили в районе Невского пятачка: до сих пор поисковики находят там технику, вещи и тела погибших солдат. 14 января после артобстрелов советские войска перешли в наступление под Новгородом и Ленинградом. 18 января был полностью освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Ширина коридора между озером и линие фронта составила 8-11 км. Через 17 дней по нему проложили железную и автомобильную дороги.

Сообщение о прорыве блокады в Ленинграде было передано по радио около полуночи. Ленинградцы выходили на улицы, ликуя: у города появилась надежда. Через год, 27 января 1944 года, блокада Ленинграда была снята полностью.