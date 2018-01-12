В Петербурге станет больше нотариусов

В Петербурге число нотариусов увеличится с 320 до 330, сообщил глава комитета ЗакСа по законодательству Денис Четырбок.

Соответствующий законопроект разработан комитетом совместно с управлением Минюст по Петербургу. По словам Четырбока, ощущается нехватка нотариусов: к ним тянутся очереди, приходится добираться до них в другой конец города.

«Мы предлагаем постепенно увеличивать число нотариусов для снижения нагрузки на каждого сотрудника. И самое главное – повысить доступность нотариальных услуг для жителей, а это и наследственные дела, и оформление доверенностей, и целый ряд других действий, без которых трудно обойтись в нынешнее время», – пояснил Четырбок.

Также комитет рассмотрит варианты, как равномерно распределить штаты нотариусов по Петербургу.