Правительство запретило водителям выбрасывать окурки из машин и поездов

Правительство России внесло изменение в правила противопожарного режима, запретив выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, пишет «Коммерсантъ».

Документ запрещает «выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта» в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также «на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог». По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, пока запрет носит «декларативный характер», поскольку контролировать такой вид нарушений очень сложно.

В перспективе, пояснил Лысаков, снимать подобные нарушения будут на регистратор в салоне автомобиля, который будет фиксировать в том числе и выбрасывание окурков и мусора из окна. Материалы будут направляться в полицию для наказания собственника автомобиля без составления протокола. Соответствующий законопроект ранее был внесен правительством в Госдуму: он предполагает создание специального приложения и программного обеспечения, которое позволит гражданам участвовать в наказании нарушителей.

Также правительство обязало владельцев и пользователей земельных участков регулярно убирать со своих территорий мусор и косить траву. Эти меры коснутся и фермеров, которые в период уборки урожая еще и не смогут курить вне специально оборудованных мест. Кроме того, запрещается жечь траву в придорожных полосах автодорог, а также в охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.