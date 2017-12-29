Станции метро «Невский проспект» и «Горьковская» открылись после пожара в шахте на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

«В 15:11 станции "Горьковская" и "Невский проспект" открыты», - сообщили представители метро.

Эти станции закрывали из-за пожара. Очевидцы сообщали о запахе гари. Инцидент не представлял опасности для пассажиров.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, в ремонтируемой шахте на Марсовом загорелся мусор. Когда спасатели приехали на место, сотрудники метро уже справились с огнем.