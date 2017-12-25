Почти треть роллов в Петербурге заражены кишечной палочкой

Центр контроля качества в Петербурге обнаружил кишечную палочку в 30% проверенных роллах, передает телеканал «78».

Эксперты проверили блюда японской кухни из разных мест – супермаркетов, ресторанов, служб доставки. По словам директора Центра контроля качества товаров, работ и услуг Владимира Баринова, в большинстве случаев причина такого плохого результата – нарушение санитарных норм.

«Это не плохая рыба. Мы не обнаружили там сальмонеллы. Причина именно в человеческом факторе – были нарушены нормы СанПиН. Либо грязными руками делают продукцию, либо в нечистой посуде», – сказал Баринов.

Одно из самых частых нарушений, помимо грязных рук, которое может привести к возникновению кишечной палочки, – неправильное хранение рыбы: несоблюдение температурного режима или же неоднократная заморозка продукта. Причем отравиться гораздо проще не сырой рыбой, а запеченной.

«В запеченные суши наши доблестные рестораторы кладут все отходы. Сколько они пролежали, никто не знает. От большой плашки лосося остается 30-40% отходов. Японцы выкидывают их в помойку», – рассказала ресторатор Екатерина Бокучаева.

Центр контроля качества уже сообщил о выявленных нарушениях в Роспотребнадзор. Меры пока не предприняты.