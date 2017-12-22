С улиц Петербурга за сутки вывезли 15% от месячной нормы снега

На улицы Петербурга 21 декабря за 12 часов сильного снегопада выпало до 15 см снега, сообщили в комитете по благоустройству. За сутки дорожные службы вывезли около 20 тыс. кубов снега – 15% от среднемесячной нормы осадков.

Улицы города расчищали от снега 912 машин и свыше 1000 дворников. Дорожники продолжат работать в усиленном режиме, рассказали в комитете.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, в выходные Петербург снова укроет снегом. К вечеру 23 декабря ожидается сильный снег с метелью, порывы ветра достигнут 15-18 м/c. Температура воздуха ночью составит от -3 до -1 градуса, днем будет держаться около нуля. Метель ожидается и 24 декабря.