В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за снегопада

Из-за мощного снегопада в Петербурге объявлен желтый уровень опасности, сообщили в комитете по благоустройству. Дорожные предприятия перешли на усиленный режим работы.

По прогнозу метеорологов, высота снежного слоя составит 7-12 см, местами – до 15 см. Со снегом борются более 700 единиц техники, причем количество уборочных машин может увеличиться. Вывозить снег будут в основном вечернее и ночное время, чтобы не усложнять и без того непростую обстановку на дорогах.

Ожидается, что усиление снегопада придется на утренние часы-пик. Водителей призывают быть внимательными в сложных метеоусловиях.

По данным МЧС, 21 декабря в Петербурге будет сильный снег, крепкий ветер до 12 м/с, температура воздуха – около нуля.