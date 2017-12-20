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Avito назвал самые популярные породы собак в 2017 году

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Йоркширский терьер
© Фото: Artyom Dyakiv / Flickr.com
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    За лидерство боролись йоркширские терьеры и шпицы.

    В преддверии наступающего года Желтой Огненной собаки сайт объявлений Avito подготовил рейтинг самых популярных пород собак среди россиян в 2017 году, проанализировав спрос и цены на них.

    Первое место заняли йоркширские терьеры. Число запросов контактов по объявлениям о продаже собачек этой породы на Avito составило 9,72% от спроса. На втором месте – шпицы. Они уступили лидеру всего 0,01 процентный пункт.

    Тройку лидеров рейтинга замкнули чихуахуа с показателем 8%. Четвертую и пятую позицию заняли немецкая овчарка и той-терьер – 7,5% и 6,3% соответственно. За год этот топ-5 практически не изменился, разве что йоркширские терьеры и шпицы поменялись местами.

    В целом перечень популярных пород в городах-миллионниках оказался схож с общероссийским. Йоркширский терьер занял лидирующую позицию в четырех городах-миллионниках, шпиц – в восьми, чихуахуа – в двух. В Казани рейтинг возглавила немецкая овчарка, а в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре в него вошел джек-рассел-терьер.

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