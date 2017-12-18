Назван самый популярный автобусный маршрут Петербурга

Автобусный маршрут №93 признан самым популярным в Петербурге в 2017 году, сообщили в «Пассажиравтотрансе».

По подсчетам компании, за год маршрутом воспользовались 9 млн пассажиров. Протяженность маршрута №93 составляет 24,5 км, он соединяет Приморский и Калининский районы. По будним дням количество автобусов увеличили до 31.

Второй по популярности маршрут - №27. Он идет от Белорусской улицы до Театральной площади. За год им воспользовались 8 млн человек.