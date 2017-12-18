Объединенная армия ВВС и ПВО появится на Тихоокеанском флоте

ПВО Тихоокеанского флота объединят с морской авиацией в одну армию со штабом на Камчатке, пишут «Известия». В новое оперативное объединение войдут как минимум две дивизии, которые должны будут контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе.

Формирование армии ВВС и ПВО начнется в 2018 году, сообщили в Минобороны. В ее состав перейдут авиационные части, зенитные ракетные и радиотехнические войска.

Такие преобразования происходят и на других флотах. В декабре 2015 года сформировалась 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота. Как заявил тогда министр обороны Сергей Шойгу, сделано это было для усиления контроля воздушного пространства в Арктике.

Основу группировки новой армии составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО. В составе авиаполка есть эскадрилья противолодочных самолетов с модернизированными Ил-38Н «Новелла». В Елизово базируются и высотные перехватчики Миг-31. На Камчатке имеются еще эскадрильи вертолетов и беспилотников. В Минобороны не исключают, что некоторые авиаподразделения в будущем пополнятся новой техникой и получат полковой статус.

В составе 53-й дивизии ПВО — радиотехнический и зенитный ракетный полки, а также радиолокационные посты, авиационные комендатуры, пункты наведения авиации, расположенные на Камчатке, Чукотке, острове Врангеля и в других районах российского северо-востока.