Депутат ЗакСа призвал ЦБ РФ защитить изображение Петербурга на купюрах

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев обратился к руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой защитить изображение Северной столицы на банкноте 50 рублей. Парламентарий обеспокоен появившейся в СМИ информацией о том, что банкнота достоинством в 50 рублей может быть выведена из оборота.

Появление новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей и стремление россиян расплачиваться банковскими картами может привести к исчезновению монет с низким номиналом и 50-рублевки, пишет «Газета.Ru». Недавно ЦБ заявил о переизбытке монет в обороте по сравнению с потребностями населения.

Цивилева беспокоит то, что в случае вывода купюры в 50 рублей из банкнот Банка России пропадет изображение Петербурга. В своем обращении депутат указал, что «как культурная и морская столица Российской Федерации, один из исторических, политических и экономических центров Европы», Петербург должен «сохранить свое место на банкнотах».

«Прошу вас обратить внимание на появившуюся в СМИ информацию о возможном выведении из наличного оборота купюры достоинством в 50 рублей и, в случае действительного принятия соответствующего решения, защитить изображение Санкт-Петербурга от исчезновения с денежных банкнот, введенных в оборот на территории Российской Федерации», — попросил главу ЦБ РФ Цивилев.