На храм Святой Екатерины вернулись скульптуры Евангелистов

На аттик римско-католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте начали устанавливать копии скульптур святых Евангелистов, сообщили в пресс-службе КГИОП. Оригинальные статуи Матфея, Марка, Луки и Иоанна хотят отправить на музейное хранение.

Монтаж на аттик центральной скульптурной группы «Поклонение Кресту» продолжат завтра. Когда закончатся все работы, пока неясно: процесс технически сложный. В КГИОП предполагают, что фасад храма избавится от строительных лесов на следующей неделе.

Судьба скульптур обсуждалась с 2013 года: тогда была разработана научно-проектная документация на реставрацию. В 2014 году был созван реставрационный совет с участием специалистов КГИОП, Эрмитажа и Русского музея. Эксперты решили, что держать подлинные скульптуры на открытом воздухе невозможно, это портит мрамор.

Реставрация скульптур на аттике храма обошлись бюджету в 19,8 млн рублей. Работы по копированию четырех статуй – в 42,7 млн рублей.