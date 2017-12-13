Створы дамбы открыли раньше запланированного времени

Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга полностью открыла затворы дамбы, сообщили представители организации.

«Ранее задействованные затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приведены в штатное положение в 13.15 по московскому времени», - сказали в дирекции. Движение судов по Кронштадскому корабельному фарватеру в ближайшее время будет восстановлено.

Затворы дамбы закрыли 12 декабря из-за угрозы наводнения. Ожидалось, что к 13 декабря уровень воды в Неве мог подняться максимум до 160 сантиметров.