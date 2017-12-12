"Известия": В России появятся новые дорожные знаки

В России появятся несколько десятков новых дорожных знаков и табличек, пишут «Известия»: принят новый предварительный национальный стандарт.

Сначала в качестве эксперимента новые знаки устанавливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова. Среди нововведений – такие знаки как «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы».

Первый будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» или перекрестка там, где этой разметки нет. Знак «глухие пешеходы» будут устанавливать в тех местах, где вероятнее всего могут проходить люди с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут устанавливать знаки «Диагональный пешеходный переход».

Кроме того, утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса» — он появится там, где движение трамваев обособлено. А на светофорах, в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения.

В списке нововведений — знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево. На них может содержаться дополнительная информация - знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда. В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос. Схожие знаки — «Направление движения по полосе», «Начало полосы», «Конец полосы», а также «Перестроение на параллельную проезжую часть». Также на улицах появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер.

Стандарт предполагает и совмещенное использование знаков, а также новые знаки парковки с уточнениями прямо на самом знаке, а не на дополнительной табличке. Новые варианты исполнения не отменяют уже существующих знаков, а дополняют их.

В Росстандарте пояснили, что ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. Он даст возможность ускорить внедрение результатов научно-исследовательских работ и предварительной проверки требований на практике: процедура принятия ГОСТа длится дольше. На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, проводят последующую разработку национального стандарта России.