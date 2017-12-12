«Стране нужен новый основной закон»: 24 года с рождения Конституции РФ

День Конституции России отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году жители России проголосовали за принятие основного закона страны, а в 1994 году указом президента Бориса Ельцина 12 декабря было объявлено государственным праздником.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

С Днем Конституцией россиян поздравили официальные лица, в частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Сегодня отмечается одна из главных памятных дат нашей страны – День Конституции Российской Федерации. С праздником!» - написал он на своей странице в Facebook.

Именно Медведев, будучи президентом России с 2008 по 2012 год, внес крупные поправки в Конституцию: он увеличил срок правления президентов до шести лет, а срок действия созывов Госдумы - до пяти. Таким образом, пришедший ему на смену Владимир Путин останется на посту до марта 2018 года.

В тех же президентских выборах намерен участвовать политик Алексей Навальный - правда, ЦИК предупреждал его о невозможности его регистрации в качестве кандидата из-за судимости. Сам Навальный считает, что приговор по делу «Кировлеса», мешающий ему, незаконный, и ссылается на Конституцию, говоря о том, что у него есть право участвовать в выборах.

Еще в 2015 году Навальный говорил, что День Конституции РФ – день, когда «мы должны помнить о том, что стране нужен новый основной закон». В 2015 году он провел свой разбор Конституции «как нового iPhone» и по пунктам отметил существующие, по его мнению, противоречия.

Свои поздравления передали и представители Петербурга: губернатор Георгий Полтавченко и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Они напомнили, что Конституционный суд работает на берегах Невы, а петербуржцев «всегда отличала высокая правовая культура и уверенность в силе Закона».

«Поздравляем петербуржцев с Днем Конституции Российской Федерации! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо России!» - пожелали Полтавченко и Макаров.



Фото: Павел Лисицын / РИА "Новости"

Конституция России – это высший нормативный акт государства. Он обладает высшей юридической силой, закрепляя основы конституционного строя страны, образование всех органов власти – представительных, исполнительных, судебных, систему местного самоуправления, а также права и свободы граждан. Другие российские правовые акты, в том числе и законы, не должны противоречить Конституции. Подобные споры рассматривает Конституционный суд.

Всего Конституция в истории России принималась пять раз. Первая – в 1918 году, затем, в 1925-м, при вхождении РСФСР в состав новообразованного СССР. Третью Конституцию РСФСР приняли в 1937 году, четвертую – в 1978-м, из-за смены общесоюзной. Во времена Перестройки эта Конституция неоднократно менялась. В 1992 году она стала называться Конституцией Российской Федерации.

После распада началась работа над новой Конституцией. Велась она тяжело: одни изменения противоречили другим нормам, и напряженность вылилась в противостояние между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом во главе с Русланом Хасбулатовым и другими сторонами. В итоге их борьба привела к событиям 3-4 октября 1993 года: штурму «Останкино» и расстрелу Белого дома. В итоге Верховный Совет и Съезд народных депутатов были распущены.



Фото: ТАСС

Основными создателями проекта последней Конституции считаются Сергей Алексеев, Анатолий Собчак и Сергей Шахрай - хотя всего в Конституционном совещании участвовали свыше 800 человек. 12 декабря 1993 года состоялось всенародное голосование: за принятие Конституции проголосовало 58,43% избирателей, против были 41,57%. 25 декабря документ был опубликован в «Российской газете» - и с того момента вступил в силу.

За последние годы в Конституцию было внесено несколько поправок. В 2014 году вступили в силу изменения, по которым Высший арбитражный суд и Верховный суд объединились. В том же году были расширены полномочии президента по назначению прокуроров, а состав Совфеда глава государства мог вводить до 10% назначенных представителей.