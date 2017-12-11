Тучков мост разведут в ночь на 12 декабря

В ночь с 11 на 12 декабря Тучков мост разведут по графику разводки, сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

«В ночь с 11.12.2017 на 12.12.2017 будет произведена технологическая разводка Тучкова моста по графику разводки с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55», - сообщили представители компании, попросив петербуржцев быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Сезон разводки мостов в Петербурге завершился 30 ноября. За пределами навигационного периода их разводят для пропуска единичных судов, при технической необходимости, а также при чрезвычайных ситуаций.