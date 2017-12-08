В России разработают многоразовую ракету-конкурента Falcon 9

В России разработают многоразовую ракету среднего класса "Союз-5" в ответ на созданный Илоном Маском носитель Falcon 9, пишут "Известия". Разработкой займутся ракетно-космической корпорации "Энергия" и ракетно-космический центр "Прогресс".

Разработка ракеты с многоразовой первой ступенью будет идти одновременно с созданием ее одноразовой версии. Эскизное проектирование одноразового "Союза-5" завершилось в конце ноября, вскоре документы передадут в "Роскосмос". Носитель среднего класса создается для замены ракет "Зенит", которую раньше Россия производила совместно с Украиной.

В РКК "Энергия" сообщили, что техническое задание "Роскосмоса" не предусматривает многоразового применения "Союза-5" или отдельных ее элементов. "В ближайшее время в инициативном порядке будут рассмотрены вопросы многоразового использования первой ступени, как самой дорогой части носителя. По результатам будут приняты решения о продолжении работ", - сообщили представители РКК.

Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку — как и Falcon 9 американской корпорации SpaceX. Однако будут просчитаны и другие варианты, например, использование парашютов. Планируется максимально унифицировать носитель с базовой одноразовой версией для запуска обеих модификаций с одних и тех же стартовых комплексов — Байконура, Восточного и пусковой платформы "Морской старт" в Тихом океане.