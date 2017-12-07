Вестибюль 1 станции метро "Площадь Ленина" закрыт

Вестибюль станции метро "Площадь Ленина" закрыт, обнаружен бесхозный предмет, сообщает пресс-служба петербургского метро.
"В 12:58 вестибюль 1 станции "Площади Ленина" закрыт из-за бесхозного предмета", - сказали представители подземки.
© Фото: metrowalks.com
В вестибюле нашли бесхозный предмет.
Вестибюль станции метро "Площадь Ленина" закрыт, обнаружен бесхозный предмет, сообщает пресс-служба петербургского метро.
"В 12:58 вестибюль 1 станции "Площади Ленина" закрыт из-за бесхозного предмета", - сказали представители подземки.
|
По теме
|
следующая
|
|
следующая
Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.
Конец ноября - время, которое считается самым хмурым и пасмурным, поэтому хорошим вариантом будет остаться дома и посмотреть по-настоящему хорошее кино.
До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.
На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?
Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.