В Петербурге 5 декабря будет облачно с прояснениями, ветер умеренный, местами порывы до 10 м/с, сообщает ГУ МЧС по городу.

"Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер днем южный, юго-восточный 5-10 м/с", - рассказали представители ведомства.

Температура воздуха в течение суток будет держать на уровне от -1 до -3 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. На дорогах гололедица.

Восход солнца был в 09:39, закат ожидается в 15:57. После заката температура не изменится.