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В Петербурге 5 декабря будет облачно с прояснениями

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© Фото: Instagram / @irina_kzan

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Ветер умеренный, с порывами до сильного.

В Петербурге 5 декабря будет облачно с прояснениями, ветер умеренный, местами порывы до 10 м/с, сообщает ГУ МЧС по городу.

"Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер днем южный, юго-восточный 5-10 м/с", - рассказали представители ведомства.

Температура воздуха в течение суток будет держать на уровне от -1 до -3 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. На дорогах гололедица.

Восход солнца был в 09:39, закат ожидается в 15:57. После заката температура не изменится.

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