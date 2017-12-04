Вишневский призвал Албина приостановить демонтаж домов на Тележной улице

Руководитель фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании попросил вице-губернатора Игоря Албина приостановить демонтаж строительных конструкций исторических домов №21-29 по Тележной улице, сообщили в пресс-службе «Яблока». Вишневский также попросил Албина предоставить копии заключений по итогам обследования конструкций.

Депутат полагает, что дома можно реконструировать, а не сносить полностью – несмотря на их неудовлетворительное состояние. Однако, отмечает Вишневский, для выводов нужно тщательно изучить технические заключения. Он дал понять, что намерен обратиться за оценкой документов к независимым экспертам.

Конкурс на снос четырех исторических зданий на Тележной улице был объявлен в октябре. Здания были повреждены в 1980-х годах при прокладке четвертой линии метро. Впоследствии их укрепили, но затем признали аварийными и расселили.

Летом Албин поручил снести дома. Взамен в Смольном пообещали построить единое здание молодежного центра с воссозданными фасадами. Градозащитники протестуют против такого шага.