В Петербурге 4 декабря будет ветрено и снежно

В Петербурге 4 декабря ожидается облачная погода, временами снег. Температура воздуха днем будет держаться около 0 градусов, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

«Снег, мокрый снег: ночью умеренный, местами небольшой, днем небольшой, местами умеренный», - сообщили представители ведомства.

Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне от -1 до +1 градуса. Ветер ночью и утром юго-западный 7-12 м/с, днем – западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Восход солнца был в 09:38. Закат ожидается в 15:58. После заката температура воздуха существенно не изменится.