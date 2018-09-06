Российские ученые разработали парашют для эвакуации людей из небоскребов

Эвакуация людей из горящего высотного здания – сложнейшая задача, с которой спасатели разных стран сталкиваются ежедневно. Во время пожара лифт использовать нельзя – если технику обесточит, люди останутся внутри кабины. При эвакуации по лестничным клеткам велика вероятность паники и давки, а спасти людей с физическими ограничениями в некоторых ситуациях практически невозможно.

В XXI веке пожары в крупных небоскребах случаются ежегодно. Один из самых известных случаев – пожар в 45-этажном здании Национального Банка в Чикаго в 2004 году. Сотни людей оказались заперты на высоте, 37 – отравились угарным газом. Борьба с огнем продолжалась сутки, 12 пожарных получили серьезные ранения.

Упрямец, спасший тысячи жизней

Есть только один способ сохранить тысячи жизней при чрезвычайной ситуации – подготовиться к беде заранее. Об этом прекрасно знал Рик Рескорла – культовая для США фигура, образец личной воли и профессионализма. Полковник армии США, прошедший ужасы Вьетнама, после окончания военной карьеры устроился сотрудником службы безопасности банка Morgan Stanley. Банк располагался в южной башне самого большого и высотного бизнес-комплекса Нью-Йорка – Всемирного торгового центра (ВТЦ).

Сердце Манхэттена, финансовая столица мира, 1990 год. Здесь еще ничего не слышали об угрозах терроризма. Вы – руководитель крупного банка, и вдруг к вам приходит глава службы безопасности с докладом о том, что благополучный и процветающий торговый центр в будущем станет одной из главных целей арабских боевиков. В докладе даже указан наиболее удобный способ осуществления атаки – в подземный гараж ВТЦ очень легко пригнать грузовик со взрывчаткой.

Отставной вояка Рескорла требует регулярно проводить учебные тревоги и усилить меры безопасности. Разумеется, вы просто крутите пальцем у виска – какие еще арабские террористы в Нью-Йорке? Но Рескорла не сдается и пытается проводить тренировочные эвакуации самостоятельно. Большинство сотрудников считают это глупостью, которая замораживает работу, а спустя несколько «тренировок» просто игнорируют Рескорлу и его учения.

Младший лейтенант Рик Рескорла на войне во Вьетнаме. Ноябрь 1965 года.

Фото: Peter Arnett / AP Photo / East News

Отношение к полковнику резко поменялось 26 февраля 1993 года. В полдень на 73 этаже в офисе Morgan Stanley сотрудники банка почувствовали небольшой толчок, но остановились лишь на мгновение, после чего продолжили заниматься своими делами. Звук, похожий на взрыв, как угрозу принял только Рик Рескорла и сразу же потребовал эвакуации всех сотрудников из здания. К тому моменту главу службы безопасности воспринимали как местного сумасшедшего, который пытается муштровать вверенных ему клерков. Рику пришлось прибегнуть к крайним мерам. Он забрался на стол и отчаянно закричал: «Мне что, надо снять штаны, чтобы вы обратили на меня внимание?!» Только после этого огромный коллектив банка, шипя и ругаясь, покинул здание по пожарным лестницам.

На первом этаже сотрудники Morgan Stanley впали в шок: выяснилось, что в подземном гараже торгового центра взорвали 680-килограммовую бомбу, которая была установлена в автомобиле. Погибли шесть человек, 1042 получили ранения.

Предсказание Рескорлы сбылось, и его авторитет поднялся необычайно высоко. Администрация ВТЦ утвердила план тренировок по эвакуации персонала и разрешила проводить их тогда, когда необходимо. Рик был уверен, что атаки террористов не прекратятся, и не ошибся: 11 сентября 2001 года мир потрясла страшная новость, что пассажирские лайнеры, захваченные боевиками, врезались в башни-близнецы ВТЦ.

Террористы атаковали северную башню первой. Сотрудники службы безопасности ВТЦ призывали людей в южной башне не паниковать и оставаться на местах, но Рескорла не обратил на это внимания – сразу после взрыва в северной башне он начал эвакуацию персонала, которая прошла идеально благодаря многолетним тренировкам. Через 15 минут после начала эвакуации еще один захваченный террористами самолет на огромной скорости врезался в южную башню между 78 и 85 этажами. Те, кто не успел спуститься с верхних этажей, были обречены: пожар отрезал их от всех лестниц.

Фото: AP Photo / Getty Images

Благодаря учебным тревогам, которые так раздражали всех сотрудников банка, Рик Рескорла спас 2687 жизней, однако даже при таком ответственном подходе к делу Рик не смог спасти всех своих подопечных. Рескорла по рации получил информацию о том, что старший вице-президент Morgan Stanley был занят важным разговором и остался в своем кабинете. По различным причинам из здания не успели эвакуироваться еще семь подопечных Рика.

В это время на верхних этажах начался настоящий ад: башня пылала и разваливалась на части; люди прыгали из окон, чтобы облегчить свою участь. Но Рескорла не мог бросить в беде тех, за кого отвечал. Вместе с четырьмя сотрудниками службы безопасности он вернулся в башню. Рик успел подняться на 10 этаж, после чего по всему Нью-Йорку раздался оглушающий грохот: южная башня развалилась на куски и обрушилась, похоронив под собой тысячи жизней.

Памятник Рику Рескорле на аллее Славы при Национальном музее пехоты в Колумбусе (штат Джорджия).

Фото: Robin Trimarchi / AP Photo / East News

Наверное, каждый видел страшные кадры 11 сентября, на которых люди, отрезанные огнем, в отчаянии прыгали вниз. Что, если служба безопасности, вдохновленная подходом к делу полковника Рескорла, предусмотрела бы и такой вариант развития событий? Почему бы не подготовиться к самому плохому варианту заранее, если во всех страшных пожарах в высотных зданиях люди оказываются отрезанными огнем на большой высоте?

Сначала «Штурм», а затем «Шанс»

Именно таким вопросом задались российские ученые, и сумели дать на него ответ. Началось все с военных разработок: НИИ Парашютостроения, входящий в холдинг «Технодинамика», в 2016 году разработал парашют «Штурм», который позволяет десантироваться с высоты 70-80 метров. Перед учеными стояла задача создать систему, которая поможет десантникам находиться в воздухе минимальное время и как можно быстрее избавиться от парашюта при приземлении, чтобы атаковать противника внезапно. Стандартное вооружение десантника включает в себя парашютную систему, запасной парашют, обмундирование и припасы, в итоге полетная масса бойца приближается к 160 кг. Освободиться от такой махины и начать бой непросто.

«Штурм» не имеет ранца и обладает облегченной страховочной системой, что значительно снижает его вес. При приземлении боец просто дергает за специальные силовые элементы, после чего парашют отлетает в сторону и не мешает выполнению боевой задачи. Так как «Штурм» раскрывается принудительно, в нем не используется система стабилизации, вытяжное кольцо и страхующий прибор. Все эти элементы, по словам экспертов, стоят как полпарашюта, поэтому себестоимость производства снаряжения снижается.

От военных разработок в корпорации «Ростех» перешли к гражданским: сейчас ученые представили парашютную систему с символичным названием «Шанс». Она позволит эвакуироваться при пожаре из многоэтажек, минимальная высота прыжка – 30 метров, или девять этажей. Система рассчитана на людей весом от 50 до 120 кг. Парашют в нужный момент раскроется сам, для его использования не требуется специальная подготовка. Он состоит из вытяжного звена, которое обеспечивает замыкание в так называемых боковых клапанах и вытягивание трех куполов. Они, соответственно, позволяют удерживать заданную скорость приземления.

Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»

«В данный момент инструкция по использованию парашюта находится в разработке, но она будет очень простой – это картинка в виде пентаграммы. Человеку нужно будет просто вставить ноги в петли и затянуть два вертикальных ремня одним движением. Система автоматически подтягивается по фигуре», – рассказал один из разработчиков «Шанса» Андрей Казанцев.

«Шанс» представляет собой небольшой ранец, который весит около 5 кг и обладает габаритами 50х20 см. В «Ростехе» считают, что размер парашюта позволит доставлять его на место пожара даже на дронах, что удобно в чрезвычайных ситуациях.

«Парашют будет пользоваться спросом, поскольку количество высотных домов у нас растет, а спасать в случае пожара или чрезвычайных ситуаций очень тяжело. Поэтому здесь единственный шанс у людей спастись – это прыгнуть с парашюта «Шанс», – считает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В июле 2018 года «Ростех» открыл в городе Киржаче Владимирской области завод, который будет производить две тысячи парашютов в год для гражданских и военных заказчиков. Среди выпускаемых моделей будет и новый «Шанс».

Проблемы и спасенные жизни

Как и любая оригинальная разработка, «Шанс» может столкнуться с проблемами при использовании парашюта на практике. Во многих небоскребах, к примеру, в «Москва-сити», окна попросту не открываются – администрация боится актов суицида. Соответственно, для воплощения идеи нужно будет пересмотреть технику безопасности в высотках.

Вопрос, который сразу приходит в голову при мысли о парашюте: как же заставить себя прыгнуть? Наверняка люди, которые боятся высоты, столкнутся с психологическими сложностями. Практика показывает, что в безвыходной ситуации человек скорее прыгнет без парашюта, чем останется в огне. Печальный опыт многих страшных пожаров это подтверждает. «Например, когда башни-близнецы в США загорелись после атаки самолетов, люди могли бы эвакуироваться, прыгнув с верхних этажей с парашютом. Других вариантов у них не было. Конечно, это актуально и при пожаре в доме, если вы живете на верхнем этаже», – считает парашютист Александр Рагулин.

Еще одна сложность – заинтересовать бизнес в покупке парашютов. По предварительным оценкам «Ростеха», один экземпляр будет стоить около 100 тыс. рублей. Для того, чтобы обеспечить «Шансом» всех сотрудников, предприятию придется закупить десятки комплектов снаряжения. Можно вновь вернуться к истории полковника Рескорла: он не пожалел усилий, времени и ресурсов, поэтому его старания окупились стократ.