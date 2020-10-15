Институт Вредена закупит человеческих конечностей на 12 миллионов

Институт травматологии имени Вредена в Санкт-Петербурге объявил конкурс на поставку частей человеческого тела. Планируется закупка на общую сумму 12,8 миллионов рублей. Институту нужны верхние и нижние конечности, а также торсы.

За руку институт планирует платить 93 тысячи рублей, за ногу 144 тысячи. Дороже всего обойдутся торсы: цены на них варьируются от 335 тысяч до 620 тысяч рублей.

Обязательное требование к фрагментам состоит в том, что они должны сохранить объем и тургор тканей, и поставляться в замороженном незафиксированном виде.

Подрядчик обязан будет поставить шесть верхних конечностей (от кончиков пальцев до ключицы и лопатки), двенадцать нижних конечностей (с тремя суставами до кончиков пальцев стопы), а также три типа торсов. Фрагменты человеческих тел нужны для обучения врачей и будут задействованы в мастер-классах и морфологических курсах.