Ученые научились добывать воду из воздуха с помощью геля

Исследователи из Национального университета Сингапура изобрели вещество, извлекающее воду из воздуха. Он не нуждается во внешнем источнике энергии, сообщает МедиаПоток.

Умный аэрогель - он выглядит как твердая губка, поглощающая воздух, которую не нужно сжимать, чтобы получить воду. Новое изобретение собирает молекулы воды из воздуха, кондексируя их в жидкость и выпуская воду.

Вода соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и подходит для питья.

За сутки один килограмм геля собирает до 17 л питьевой воды, которую без дополнительной очистки можно употреблять.