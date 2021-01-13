Петербургские ученые слепили 3D-черепа древних ящеров

Ученые СПбГУ создали 3D-модели столетних слепков черепов ящеров, а также отреставрировали их гипсовые копии. Их представили на выставке к 160-летию знаменитого палеонтолога Владимира Амалицкого, пишет "КП".
Амалицкий обнаружил окаменелости в конце 19 века.
Восстановление слепков проходило с использованием новейших технологий - 3D-сканера RangeVision Spectrum.
Реставрация стала частью дипломной работы одной из студенток.
После реставрации реплик черепов ящеров были созданы их точные 3D-модели. Эта работа стала возможной благодаря доценту кафедры зоологии позвоночных Дмитрию Григорьеву.