Ученые рассказали, как крокодилам удалось не измениться за 200 млн лет

Британские ученые из Бристольского университета выяснили, почему крокодилы за все время своего существования на планете изменились незначительно.

Как пишут "Известия", помогли ученым новые технологии: по сохранившимся окаменелостям ученые восстановили примерное изображение предков современных крокодилов, обитавших еще в юрском периоде, около 200 млн лет назад. Тогда у рептилий также были мощные хвосты, вытянутые морды и характерная походка.

Крокодилам удалось так хорошо сохраниться, из-за эволюции по схеме «прерывистое равновесие». Это означает, что животные еще во времена динозавров пришли к такому оптимальному для себя строению и состоянию, что помогало им выживать. То есть меняться крокодилам было незачем.

Между тем, климат в эпоху динозавров был теплее, чем сегодня, и это может объяснить, почему разновидностей крокодилов было намного больше, чем сейчас.