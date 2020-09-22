Пандемия не слишком повлияла на атмосферу Земли

Выбросы углерода в связи с пандемией коронавируса сократились, однако это не повлияло на концентрацию углекислого газа в атмосфере Земли. Об этом сообщили ученые Технологического института Карлсруэ в Германии.

Специалисты проанализировали данные о содержании газа в различных слоях атмосферы, чтобы узнать настоящее влияние пандемии на планету.

В результате исследования выяснилось, что из-за продолжающихся антропогенных выбросов и естественной изменчивости рек и растительного покрова очень трудно выявить незначительные изменения, вызванные распространением COVID-19.

Выбросы углерода снизились на 8%, отметили специалисты. Это произошло из-за не такого напряженного транспортного движения и резкого сокращения авиарейсов.

На то, чтобы уменьшить концентрацию углекислого газа в атмосфере, нужно продлить все введенные ранее ограничения на много лет, отметили ученые.