В России создали первый «настоящий» 3D-принтер

Московские ученые разработали новую технологию создания 3D-объектов из фотополимеров с наночастицами, которая позволяет печатать объекты произвольной формы и размеров с помощью обыкновенного инфракрасного лазера, сообщает «Русская планета».

«Эту идею можно применять в биомедицинских целях, в частности, в тканевой инженерии, замещая поврежденные части органов и тканей с помощью различных полимерных материалов», – цитирует издание младшего научного сотрудника Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН Кирилла Хайдукова.

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Технология фотополимеризации – облучение полимера ультрафиолетовым светом (излучением с энергией большей, чем у видимого света, но меньшей, чем у рентгеновского излучения). Данный принцип знаком стоматологам. Этот эффект применяется при создании современных светополимерных пломб.

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