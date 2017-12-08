Мраморная говядина по-русски и выносливые коровы: заслуженный работник сельского хозяйства рассказал о достижениях НИИ мясного скотоводства

Анатолий Васильевич, как давно вы работаете в институте мясного скотоводства?

- Работать в институте я начал с 1977 года после окончания Оренбургского сельскохозяйственного института. У нас институт уникальный. Уникальность его заключается в том, что он единственный в стране занимается только одной отраслью – мясным скотоводством. Когда-то он был Всесоюзным, затем Всероссийским. У меня в ноябре дата – сорок лет, как я нахожусь в стенах института. Двадцать лет я возглавляю отдел технологии мясного скотоводства и производства говядины – с 1997 года.

В этом году вы получили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Как происходило вручение награды?

- 12 июля 2017 года вышел Указ президента о том, что мне присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Награду мне вручали 20 сентября в Краеведческом музее. Вручал губернатор нашей области Юрий Александрович Берг. Было торжественно. Помимо меня награды получали еще 18 человек. Среди них и педагоги, и художники, и сталевары, и горняки.

Получение такого звания вдохновило вас на новые исследования?

- Да. Мне 65 лет, и думаю трудиться дальше. Коллектив, который я возглавляю, небольшой – 15 человек. Когда начинал, было 30 человек. Это зависит от обстановки – и в стране в целом, и в науке. Когда я начинал работу в институте, штат было 310 человек. Сейчас – 103 человека. Это уже о чем-то говорит.

Справка: Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства (ВНИИМС) образован в 1934 году в Оренбурге. Его специалисты занимаются разведением крупного рогатого скота, изучают его генетику, а также адаптируют к суровым российским условиям зарубежные породы коров, привыкшие к более мягкому климату. Среди самых значимых достижений ВНИИМС – выведение двух новых пород скота – казахской белоголовой и русской комолой. Более 800 человек стали докторами и кандидатами наук, пройдя обучение в аспирантуре и докторантуре НИИ.

Чем именно вы занимаетесь в настоящее время?

- В отделе две научные группы. Одна занимается антистрессовыми препаратами, которые применяются для снижения потерь живой массы животных при стрессах, возникающих у них в период выращивания и откорма на промышленных комплексах. Работаем в Татарстане и Башкортостане.

Вторая группа – определением микроэлементного статуса крупного рогатого скота в зависимости от регионов нашей страны (влияние биогеохимических особенностей региона проживания на количество микроэлементов вроде йода, железа, марганца и др., в организме – прим. ред.). Изучаем статус как молочного, так и мясного направления продуктивности. В этом году научные сотрудники для проведения исследований выезжали в Ленинградскую область.

Руководитель отдела технологии мясного скотоводства и производства говядины Всероссийского научно-исследовательского института мясного скотоводства Анатолий Харламов

То есть с северной частью России вы тоже сотрудничаете?

- Да. Сотрудники института и отдела работают в Тверской, Кировской и других областях. В агрофирме «АРФЕДО» Тверской области начинали, так сказать, с нуля создавать помесные мясные стада, скрещивая быков казахской белоголовой породы с коровами симментальской и черно-пестрой пород. Задача заключалась в выведении животных для увеличения производства говядины. В Кировской области отрабатывали технологии содержания животных в зимних условиях в северной части России.

Сейчас работаем в Самарской области: ведем исследование по внедрению технологий содержания и кормления крупного рогатого скота казахской белоголовой породы. Большую работу со скотом проводим в Калмыкии, так что ареал наших действий очень широк.

Вы работаете не только c российским скотом, но и с животными других стран?

- В Оренбургскую область в 2009 году завезли 300 голов телок герефордской породы из Канады. В своих исследованиях мы отслеживали адаптационную, воспроизводительную способность импортного скота, их мясные качества в условиях нашего региона. На данный момент животные хорошо адаптировались, а их воспроизводительная способность составляет не менее 90 телят на 100 коров.

Занимаетесь ли вы разведением специальных пород для получения мраморной говядины?

- «Мраморность» мяса определяется по количеству жировых отложений внутри мышц. На разрезе мышцы, благодаря жировым прослойкам, мясо напоминает природный мрамор. Вообще считается, что практически все мясные породы обладают «мраморностью». Все зависит от того, как происходит процесс откорма этих животных.

То есть от породы это вообще не зависит?

- Зависит. У одних мясных пород «мраморность» мяса проявляется лучше, у других – хуже. Например, лучшей «мраморностью» мяса обладают животные абердин-ангусской, герефордской пород, несколько хуже – казахской белоголовой и калмыцкой. А в целом, если молодняк мясных пород правильно откармливать, то от него можно получить «мраморное» мясо.

Калмыцкая порода, к примеру, уникальна тем, что скот в летнее время хорошо нагуливается на естественных пастбищах и откладывает внутри организма жир – так называемое жировое депо. Зимой при скудном кормлении эти жировые отложения скот использует для выживания.

Каких коров для мраморной говядины выращивают в России? Местные породы отличаются от зарубежных?

- Возьмем, например, французские породы – лимузины, шароле. Они к нашим суровым климатическим условиям плохо приспособлены. Климатические условия России и Франции совершенно разные. Это изнеженные и более культурные породы по сравнению с нашими мясными. Они более требовательны к условиям содержания и кормления. Порода шароле проблематична и в вопросе воспроизводства: трудные отелы за счет крупноплодности – у них в 20-25% случаев при отеле делают кесарево сечение.

От каждой мясной коровы в год мы должны получать теленка – в этом заключается экономика мясного скотоводства. Если этого не происходит – корову мы год содержали бесполезно и ее необходимо выбраковывать. В мясном скотоводстве необходимо учитывать и такой немаловажный фактор, как выращивание теленка от рождения до отъема – до восьми месяцев. В данный период мы должны получать от теленка наибольший прирост живой массы, так как этим он снижает издержки на содержание коровы. То есть теленок работает на снижение затрат на себя и свою мать.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что России не хватает мясных пород крупного рогатого скота. Сейчас большая часть говядины (85%) производится из молочных пород. Это действительно проблема?

- В недалеком прошлом 98% говядины получали от молочных и комбинированных пород и 2% от мясных. В настоящее время получаем более 8% говядины от мясного скота. Поголовье мясного скота увеличивается, молочного – снижается. Это происходит за счет перевода низкопродуктивных молочных коров на технологию мясного скотоводства. Мы считаем, если от молочной коровы за 305 дней лактации получают меньше 2,5 тыс. литров молока, это животное необходимо переводить на технологию мясного скотоводства и скрещивать с быками мясных пород.

Основные отечественные мясные породы, разводимые в нашей стране: казахская белоголовая, калмыцкая, русская комолая, мясной симментал, уральский герефорд. Зарубежные: абердин-ангусская, лимузинская, герефордская, салерская, обрак. Я считаю, что нужно особое внимание обратить на разведение и увеличение как численности, так и продуктивности отечественных мясных пород. Наши породы неприхотливы к уходу и кормлению в наших климатических условиях. Животным, которых мы завозим из-за рубежа, нужны определенные условия как в содержании, так и в кормлении.

Представители молочной сферы говорят, что в России дефицит молока. А вы говорите, что надо уменьшать количество коров молочных пород.

- Нет, я говорю о том, что есть низкопродуктивные молочные коровы, которые не оправдывают вложенные затраты при получении продукции. Например, зачем держать сто коров с продуктивностью 2-2,5 тыс. литров молока, если можно держать 50 коров с продуктивностью 5-6 тыс. литров. Остальных можно использовать для производства говядины, переведя на технологии мясного скотоводства. Таких коров надо не сдавать на мясокомбинат, а использовать для создания помесных мясных стад, тем самым увеличивая производство говядины.

Что наиболее значительное за последнее время сделал институт?

- Институт занимается всеми вопросами, связанными с мясным скотоводством. Он является головным научно-методическим центром по совершенствованию существующих и созданию новых пород, типов, линий мясного скота, а также по разработке ресурсосберегающих технологий, производства говядины – и в товарных стадах, и на промышленной основе. Также ВНИИМС разрабатывает нормы и системы кормления, включая различные кормовые добавки, нетрадиционные корма – отходы производства спиртовой и сахарной промышленности (барда, жом и кормовая патока).

Непосредственно наш отдел занимается усовершенствованием системы «корова – теленок», причем не только в нашей Оренбургской области, но и в других регионах России. Речь идет о максимальном использовании пастбищ, как естественных, так и улучшенных, и о совершенствовании технологии производства экологически чистой говядины с учетом оптимизации промышленного скрещивания различных пород крупного рогатого скота.