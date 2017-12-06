Щедрый спутник. Для чего в России вывели новые сорта рапса

Весной Татарстан и Среднее Поволжье превращаются в золотистые океаны из-за цветущего рапса. Скоро в ярких желтых полях, которые пахнут медом и привлекают пчел, можно будет встретить два новых сорта этого растения – «юмарт», что в переводе с татарского означает «щедрый», и «юлдаш» – спутник. Недавно их вывели татарские ученые.

Как появился рапс, неизвестно. Сегодня это растение в диком виде не встречается. Возраст его – примерно шесть тыс. лет, до нашей эры эта культура росла в Индии и Азии.

Рапс постоянно смешивался с другими видами из своего семейства капустных, или крестоцветных. А в этом семействе насчитывается 350 родов и около трех тысяч видов растений. Поэтому установить «родителей» рапса невозможно. Ближайшие «родственники» этого растения – горчица, сурепица и капуста.

Шведский ботаник и естествоиспытатель Карл Линней считал, что растения из семейства, в которое входит рапс, пришли с морских берегов Швеции, Голландии и Англии. Оттуда в XVI веке фламандские колониалисты могли перевезти рапс, а вместе с ним клевер, на север Германии.

Масло рапса хорошо горит и не дает дыма, поэтому в Европе им освещали помещения. Также оно было в почете у корабелов. Чтобы избежать обрастания подводной части корабля моллюсками, в краску для покрытия днища судна добавляли масло рапса.

К середине XIX века начался бурный рост промышленности, а вместе с ним бурный рост рапса, из которого делали техническое масло. Вскоре из Германии эта культура пришла в Польшу и на Западную Украину, а затем в Россию.

В начале ХХ века популярность рапса резко пошла на спад. На смену ему пришли дешевые минеральные масла. Для продовольственных целей эта культура тоже не подходила - у нее было слишком высокое содержание вредной для человеческого организма эруковой кислоты. Посевные площади рапса в Европе и России сократились.

В середине ХХ века ученые занялись селекцией рапса. Основное внимание уделяли сортам технического направления, у которых должно быть высокое содержание эруковой кислоты. Но в 1961 году в Канаде обнаружили растение, в котором этой кислоты не было. На его основе создали первый сорт рапса, который можно было есть.

Активно засеивать поля рапсом стали только в XXI веке. В 2001 году в России эта культура занимала 134,6 тыс. га земли, в прошлом году ее выращивали уже на 995 тыс. га. Однако для российского растениеводства это пока немного – 1,3% от всех посевных площадей.

В России рапсу хорошо. Это однолетнее растение, которое требует много влаги и плодородную почву, но спокойно переносит холод. Озимые сорта выдерживают до -17–19°C, а под снегом могут продержаться до -25°C. Оптимальная температура для прорастания рапса 14–17°C, поэтому ему отлично подходит умеренная климатическая зона России.

Больше всего рапса растет в Тульской и Кемеровской областях, а также в Татарстане. Эту культуру можно встретить и в Калининградской области, и в Красноярском крае.

Большинство рапса в России выращивают для европейских государств, которые делают из растения биотопливо. Благодаря ему снижается выброс выхлопных газов. Например, при производстве и использовании дизельного топлива в окружающую среду попадает более трех кг углекислого газа (СО2), а при использовании биотоплива – только 0,5 кг. Правда, дизельное топливо стоит гораздо дешевле рапсового.

Сейчас рапс селекционируют не только как техническую культуру, но и для использования в пищу людей и животных. Те сорта, из которых делают масло для еды, содержат больше жира и меньше эруковой кислоты, вредной для организма. В кормовых сортах рапса больше белка, который нужен скоту.

Именно такие сорта вывели ученые Татарского НИИ сельского хозяйства и Всероссийского НИИ рапса. Семена «юмарта» на 42% состоят из жира. Но главное их отличие – повышенное содержание белка. Новый сорт ярового рапса отличается устойчивостью к болезням, осыпанию и полеганию. Урожайность «юмарта» на 13% превышает стандарт рапса и достигает 21,9 центнера с гектара.

Основное достоинство «юлдаша» заключается в превосходстве стандартов по масличности и средней урожайности. Средняя урожайность нового сорта на 11% выше стандарта – 21 центнер с гектара. Пока это растение проходит государственные испытания.

Оба сорта имеют низкое содержание хлорофилла в семенах. «Юмарт» уже выращивали в Татарстане, а теперь его разрешили высаживать во всем Средневолжском регионе.