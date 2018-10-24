В Черном море обнаружен древний корабль, пролежавший на дне более 2400 лет

На дне Черного моря исследователи обнаружили огромный корабль, на котором сплавлялись древние греки еще до начала нашей эры. Судно пролежало там более 2400 лет. Находка была сделана британскими археологами. Об этом сообщает издание The Guardian.

Древнегреческий корабль имеет длину 23 метра. Специалисты отмечают, что он отлично сохранился благодаря дефициту кислорода на большой глубине – примерно двух километров.

Судно имеет все сопутствующие элементы корпуса, в том числе мачты, рули и скамьи для гребцов.

Археологи считают, что корабль относится к тому типу торговых кораблей, о которых до сих пор было известно только по рисункам на керамических сосудах. Похожий корабль изображен на аттической вазе 480 года до нашей эры, на которой запечатлена сцена встречи Одиссея с сиренами.

Большую часть находки специалисты оставят на месте, однако некоторые фрагменты будут подняты на сушу для проведения углеродного анализа. В дальнейшем исследования помогут точнее определить период создания корабля, а также его возможных архитекторов.

На настоящий момент ученые обнаружили уже 60 мест кораблекрушений в рамках трехлетней миссии исследования дна Черного моря.

Возраст затонувших кораблей охватывает классический период, эпоху Древнего Рима и 17 век, когда казаки совершали морские рейды против Османской империи.