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«Газпром нефть» планирует принять на работу роботов-манипуляторов

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© Фото: ГНЦ РФ ЦНИИ РТК

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Их создаст Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики.

ПАО «Газпром нефть» планирует «принять на работу» роботов-манипуляторов. Их созданием займется ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК). Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 24 мая, на Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно документу, специалисты института проведут исследования и проектирование роботизированных манипуляторов. «Газпром нефть» рассчитывает получить разработанные решения для роботизированной фасовки битумных материалов на складе, отгрузки нефтепродуктов в битумовозы, беспилотные топливозаправщики и железнодорожные цистерны, заправки самолетов «в крыло».

«Заправочная машина будет подъезжать к заправочному комплексу, но человеку уже не надо будет подходить, подсоединять шланги, роботизированная рука сама соединит отверстия общего резервуара и бака топливозаправщика. Далее автомобиль топливозаправщика поедет к самолету, там манипулятор сможет соединить шланги, и можно будет заправить самолет. В этом механизме планируется создать техническое зрение, благодаря которому заправка будет полностью проходить в автоматическом режиме», – пояснили в пресс-службе ЦНИИ РТК.

Также ученые хотят создать роботизированный комплекс для работы на безлюдном складе битумных материалов. Согласно задумке, роботы будут сами переносить емкости с битумом и складировать их.

Еще один проект – это беспилотные топливозаправщики, то есть специальные платформы для слива, налива и перевозки топлива без выезда на дорогу общего пользования. Их можно будет использовать в аэропорту. Платформа будет подъезжать к заправочному комплексу, набирать топливо, довозить его до самолета и сама заправлять бак.

К осени 2018 года институт планирует разработать техническое задание для реализации всего проекта. После его утверждения приступят к согласованию объема работ, объема финансирования и сроков реализации.

«Цифровизация экономики России ставит перед отраслью новые вызовы по повышению операционной эффективности. «Газпром нефть» решает поставленные задачи комплексно: создание единой технологической платформы цифровизация бизнес-процессов, внедрение роботизированной техники – эти инновации обеспечат наши конкурентные преимущества в российской нефтяной отрасли», – отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

«ЦНИИ РТК имеет богатый практический опыт в создании высокотехнологичных робототехнических комплексов и систем. Мы рассматриваем сотрудничество с ПАО «Газпром нефть» в качестве стратегического партнерства в реализации накопленных в институте научно-технических заделов по созданию современных роботизированных комплексов, манипуляционных систем, универсальных платформ, базирующихся на модульном принципе построения, и разработке технологий их применения и алгоритмов функционирования», – рассказал директор-главный конструктор ГНЦ РФ ЦНИИ Александр Лопота.

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