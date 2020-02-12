Заводы и жилые дома: места Альфреда Нобеля и его семьи в Петербурге

Альфред Нобель – изобретатель динамита и человек, благодаря которому появилась Нобелевская премия, одна из самых престижных наград в истории. Жизнь семьи учёного была тесно связана с Петербургом.

В 1837 году Эммануил Нобель вместе с детьми переехал в Петербург. Альфреду к тому времени было четыре года, его старшему брату Людвигу – шесть, в семье были и другие сыновья.

Основатель династии Нобелей работал и архитектором, и предпринимателем, и изобретателем. Например, он придумал стационарные морские мины. Эммануил выполнял заказы для императорской семьи, после чего разбогател, но к концу 1850-х годов финансовое положение ухудшилось. Он вернулся с Альфредом и другими детьми на родину, в Швецию, а Людвиг остался заниматься отцовским бизнесом.

Вскоре дела у него пошли в гору, он создал один из крупнейших заводов в стране, а Альфред прославился на весь мир как изобретатель.

Завод «Людвиг Нобель»

В 1862 году на Выборгской стороне был основан механический завод «Людвиг Нобель». Предприятие изготавливало паровые машины для кораблей, а также подводные мины и снаряды.

«Людвиг Нобель» был крупнейшим в Российской империи машиностроительным заводом. После основателя предприятия руководителем был Эммануил Нобель, старший сын Людвига. Он владел им вплоть до революции, пока завод не был национализирован и переименован в «Русский дизель».

Благодаря «Людвигу Нобелю» была облагорожена большая территория Выборгской стороны. Там построили дома для рабочих и другие здания.

Где: Большой Сампсониевский проспект, 30

Фото: citywalls.ru

Особняк и контора завода «Людвиг Нобель»

Рядом с заводом, на Пироговской набережной, спустя 11 лет после открытия предприятия построили особняк. Он был жилым домом для членов династии Нобелей, также в нём располагалось управление заводом.

Вдохновением и образом для здания служили итальянские палаццо времён эпохи Возрождения. Возвёл архитектурный памятник Карл Андерсон, также создавший шведскую лютеранскую церковь святой Екатерины на Малой Конюшенной улице.

В гостях здесь иногда бывал Альфред Нобель. Сейчас особняк пустеет, он долгие годы не использовался.

Где: Пироговская набережная, 19

Начало 1900-х годов. Фото: pastvu.com

Здание товарищества нефтяного производства «Братья Нобель»

Знаменитый архитектор Фёдор Лидваль, автор Толстовского дома, гостиницы «Астория» и десятков других зданий в Петербурге, неоднократно сотрудничал с семьей Нобелей.

Их первым совместным проектом был дом на углу набережной канала Грибоедова и Итальянской улицы. Его Лидваль строил вместе с Эммануилом Нобелем.

За основу было взято предыдущее здание, возведённое в середине XIX века и которое неоднократно переделывали. Дом был готов в 1909 году, вид его нижних этажей напоминает Михайловский театр, расположенный по соседству.

В течение небольшого периода в 1912 году в здании работало консульство Швеции.

Где: набережная канала Грибоедова, 6

Фото: vk.com/piter.vzgladnazad

Жилой дом завода «Людвиг Нобель»

В районе Лесного проспекта в течение нескольких десятилетий после открытия завода «Людвиг Нобель» появился целый жилой городок. Одним из главных его зданий был жилой дом под №20, существующий с 1911 года.

Постройку в стиле модерн сделал Фёдор Лидваль. Дом считался самым комфортабельным из всех, что предназначались для служащих завода. Большинство квартир были пятикомнатными, с каминами и другими историческими деталями, многие из которых сохранились до наших дней.

Ешё в 1990-е годы дом завода признали памятником архитектуры регионального значения. Здание осталось в практически первоначальном виде.

Где: Лесной проспект, 20

Фото: oli-da.livejournal.com

Народный дом-библиотека Эммануила Нобеля

Дом под номером 19 на Лесном появился в 1901 году. Он был построен Романом Мельцером специально для Эммануила Нобеля. В здании был обустроен зал для народных чтений. На первом этаже могли разместиться около 700 человек, чуть больше – на втором.

Помимо этого, в доме-библиотеке была бильярдная, лекционный зал, в котором также играли в теннис, и другие помещения, в том числе комнаты кружков. Во время Первой мировой войны в здании работал лазарет на 150 пациентов.

К концу века дом находился не в лучшем виде. Его отреставрировали и превратили в бизнес-центр «Особняк Нобеля».

Где: Лесной проспект, 19

Фото: cbs-spb.ru

Смоленское лютеранское кладбище

Альфред Нобель скончался в итальянском Сан-Ремо и был похоронен в родном Стокгольме. Его старший брат Людвиг умер в Каннах, но его могила находится на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге.

Надгробие выполнено в виде постамента с вазой. Найти могилу можно на участке 56. По совпадению, Людвиг Нобель прожил 56 лет.

Где: набережная реки Смоленки, 27

Фото: poxoronka.ru

Памятник Альфреду Нобелю

Единственный петербургский памятник Альфреду Нобелю установили на Петроградской стороне осенью 1991 года. Открытие монумента возле бывшей фабрики знаменитой династии приурочили к 90-летию вручения первой Нобелевской премии.

Авторы памятника – скульпторы Сергей Алипов и Павел Шевченко, а также архитектор Владимир Жуйков. Они изобразили необычное древо жизни.

Четырёхметровая скульптура выполнена из бронзы с серым гранитом. Памятник изготовили на средства Международного фонда истории науки.

Где: Петроградская набережная, 24

Фото: Instagram / @kudryashovaolka, @evelina_konto