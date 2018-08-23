В России создали робота для утилизации радиоактивных отходов

В России завершаются испытания робота для утилизации радиоактивных отходов. Об этом сообщила «Русская планета».

Аппарат разработали в ФГУП «РосРАО», крупнейшем операторе по обращению с подобными отходами. Гендиректор предприятия Сергей Фроля заявил, что инженеры сделали робота, чтобы полностью обезопасить человека.

Специалисты смогут управлять машиной на большом расстоянии. Для этого необходимо надеть специальный костюм, а робот будет повторять движения его рук и головы.

Устройство состоит из туловища с верхними конечностями. В руки встроены механизмы, управляющие «кистями» и «пальцами». В голову встроен фонарь с двумя видеокамерами.