Российские ученые создают платформу для сбора и анализа медицинских данных с помощью искусственного интеллекта

В России к 2021 году появится платформа для сбора и хранения медицинских данных россиян, которые будут анализировать с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила «Русская планета».

Систему разрабатывают ученые Московского физико-технического института. Проект под названием MAIYA объединит в себе цифровые мобильные приложения, которыми смогут пользоваться сотрудники медучреждений и обычные люди.

Предполагается, что платформа будет анализировать флюорограммы, кардиограммы, диагностировать глаза и выполнять другие задачи. Руководитель проекта, замдиректора Физтех-школы биологической и медицинской физики по научной и инновационной работе Антон Беловолов, в настоящее время есть готовая разработка по анализу флюорограмм.