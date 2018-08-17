В Новосибирске разработали программу для автоматизации совещаний на 100 участников

Специалисты из Новосибирского государственного университета создали программу, с помощью которой можно составлять протоколы совещаний с более чем сотней участников. Об этом сообщила «Русская планета».

Система на основе нейросетей распознает голоса до 100 человек. Платформа транскрибирует речь и приписыает высказывания соответствующему спикеру, что потом превращается в полноценный протокол встречи.

Заведующий лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения НГУ Евгений Павловский отметил, что инструментов уже заинтересовались специалисты энергетической сферы.

Специалист отметил, что в России сейчас нет подобных сервисов. В настоящее время программисты работают над составлением лингвистической модели, которая будет учитывать специфические слова различных отраслей.