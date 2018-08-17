В России до конца года начнут продажу системы для общения «силой мысли»

Российские ученые разработали систему «НейроЧат», которая позволяет общаться людям с ограниченными физическими возможностями с помощью «силы мысли». Об этом сообщила «Русская планета».

По словам представителя компании-резидента «Сколково» Алеси Чичинкиной, осенью разработчики завершат испытания прибора. В начале зимы будет выпущена первая коммерческая партия.

Устройств представляет собой комплекс с нейрогарнитурой и интерфейсом, который будет устанавливаться на компьютер пациента. Оно будет стоить примерно 100 тыс. рублей. В аренду прибор будут сдавать за 3-6 тыс. рублей.

Чичинкина отметила, что аренда подойдет для пациентов, которые еще могут восстановить после инсульта или нейротравмы двигательные функции.