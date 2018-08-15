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Российские генетики научились определять внешность будущих детей по ДНК

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© Фото: pixabay.com

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Ученые считают, что разработка пригодится при планировании беременности.

Российские ученые создали программу, которая позволяет сравнить ДНК родителей будущего ребенка, чтобы определить черты младенца. Об этом сообщила «Русская планета».

Алгоритм разработали в медико-генетическом центре Genotek. При его создании использовались данные, накопленные за годы работы с ДНК пациентов из России и зарубежья.

Гендиректор организации Валерий Ильинский рассказал, что программа со временем может стать необходимой для расчетов при планировании беременности.

Разработка, по мнению создателей, будет востребованная при распространении технологий искусственного оплодотворения. Ученые на протяжении нескольких лет ищут гены, определяющие различные характеристики. Нарушения в их работе ведут к развитию серьезных болезней.

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