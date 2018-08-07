Российские подлодки получат «вечный» ядерный реактор

Российские инженеры создали ядерный реактор, который сможет работать без подзарядки на протяжении всего жизненного цикла атомной подводной лодки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет АО «ОКБМ Африкантов» за 2017 год.

По словам экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова, разработка имеет крайне важное значение для подводных сил ВМФ России. Он отметил, что перезарядка реактора занимает больше месяца, а теперь коэффициент использования подлодок повышается в разы.

«ОКБМ Африкантов» – головной разработчик активных зон для кораблей Военно-морского флота РФ. Предприятие входит в холдинг «Атомэнергомаш», подразделение «Росатома».