В России искусственный интеллект научили предсказывать рост растений

Специалисты Сколковского института науки и технологий научились предсказывать динамику роста растений. Об этом сообщила «Русская планета».

Ученые создали систему машинного обучения, которая работает с помощью искусственного интеллекта. Разработка на основе двухмерных и трехмерных изображений прогнозирует, как то или иное растение будет выглядеть в будущем.

Использовать ее планируют при создании автономных систем жизнеобеспечения в космосе. С помощью разработки космические агентства смогут подбирать растения, которые обеспечат экипаж нужных количеством кислорода и биомассы.

«Это значительно упрощает и снижает стоимость систем прогнозирования, контроля и оптимизации для теплиц и искусственных систем жизнеобеспечения в космосе», – подчеркнул аспирант Дмитрий Шадрин.