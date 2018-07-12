Новгородские ученые создали уникальный протез для детей

Ученые из Великого Новгорода разработали уникальный детский протез руки, который работает за счет биоэлектрических сигналов мышц. Об этом сообщила «Русская планета».

Инженер-биомеханик и член Всероссийской гильдии протезистов-ортопедов Владимир Новиков отметил, что такие протезы раньше в России не производились. По его словам, главное отличие разработки от других существующих образцов – она может адаптировать схват по форме предмета.

Протез позволяет выполнять пинцетный схват с помощью среднего, указательного и большого пальцев и силовой, при котором сжимаются все подвижные части руки.

Первый образец получил девятилетняя девочка из Ленинградской области с врожденной аномалией руки.