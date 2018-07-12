В России разработали антибактериальное покрытие для больниц

Сотрудникам Института неорганической химии имени А. В. Николаева удалось создать антибактериальное покрытие для больниц. Об этом сообщила «Русская планета».

По словам ученых, обработка хлором и кварцевание позволяют обеззаразить медучреждения лишь на время. Именно поэтому специалисты решили разработать новый эффективный метод.

Антибактериальное покрытие наносится в виде лака на любые поверхности. Оно не теряет со временем своих свойств, не портит предметы и не представляет опасности для аллергиков.

Ученые отметили, что разработка содержит дорогие импортные компоненты, поэтому сейчас они работают над удешевлением материала. Для этого они планируют заменить некоторые вещества отечественными аналогами.