Искусственный интеллект поможет бороться с киберпреступностью при помощи взгляда

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) в скором времени разработают систему, которая позволит распознавать пользователей мобильных устройств при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщили «Известия».

Научный сотрудник МФТИ Сергей Тренин отметил, что у всех существующих способов аутентификации есть общие проблемы.

«Если в смартфон внедрится компьютерный вирус или специально подготовленное вредоносное программное обеспечение, – данные (фото, отпечатки, голос) могут быть считаны мошенниками», – сказал он.

Новая система биометрии, основанная на нейросетях, поможет точнее определить, что с тем или иным устройством взаимодействует не вредоносный код, а человек. Для этого пользователей заставят следить за особой точной на экране.

Разработчики отметили, что новинка не будет заменять традиционные пароли или отпечаток пальца, а лишь поможет усилить защиту устройств. Предполагается, что система получит массовое распространение через несколько лет.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.