Биткоиновый миллионер сделал настоящий костюм Доктора Осьминога из комиксов (ВИДЕО)

Биткоиновый миллионер Эрик Финман создал костюм персонажа Доктора Осьминога из комиксов о Человеке-пауке. Об этом сообщил портал Mashable.

Устройство, в разработку которого вложился 19-летний богач, предназначено для 11-летнего ребенка. С помощью костюма вымышленного злодея можно поднимать легкие вещи.

Финман хочет усовершенствовать клешни, чтобы можно было двигать тяжелые объекты вроде автомобилей.

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Видео: YouTube / UOL