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Археолог из Великобритании раскрыл происхождение Стоунхенджа

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© Фото: flickr.com / Wessex Archaeology

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Майкл Питтс опроверг теории ученых, существовавших на протяжении множества лет.

Британский археолог Майк Питтс заявил, что некоторые камни, формирующие Стоунхендж, находились на месте сооружения задолго до его строительства.

Ранее предполагалось, что все камни доставили из населенного пункта, расположенного на расстоянии в 23 километра. Ученые не могли понять, почему создатели монумента переместили материалы, а не возвели Стоунхендж на месте, где они находились.

По словам Питтса, два необработанных камня, составляющие основу сооружения, не были привезены издалека. Он заявил, что рядом со Стоунхенджом нашли две ямы, которые соответствуют размерам двух камней.

Археолог добавил, что если провести через углубления прямую линию, она пройдет через точки, в которых Солнце встает в день летнего солнцестояния и заходит в день зимнего. Питтс считает, что это совпадение заставило людей считать место сакральным.

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