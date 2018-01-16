Российские ученые работают над аппаратом для изучения "сердец" космических тел

Российские ученые разрабатывают космический аппарат для изучения ядер космических тел, сообщает «Русская планета» со ссылкой на заведующего лабораторией дистанционного зондирования МГТУ имени Баумана Сергея Ивашова.

Новый аппарат будет работать в терагерцовых диапазонах. Они расположены между инфракрасным излучением и микроволнами. По словам Ивашова, небесные тела «окружены космической пылью, и сканировать их ядра пока не удается».

«Благодаря новому космическому аппарату, разработку которого ведут российские ученые, эта проблема будет решена. Новый аппарат работает в терагерцевых диапазонах, которые позволяют проникать сквозь крупинки космической пыли и могут сканировать ядро космического тела», – пояснил ученый.