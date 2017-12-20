Высшую награду РАН получило исследование тюленей для службы

Директор Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН Геннадий Матишов получил премию имени Макарова за цикл работ «Использование морских млекопитающих в служебных целях», передает «Русская планета».

Изучение арктических млекопитающих для использования их в том числе для обороны длится с 1984 года. Матишов считает, что с помощью них можно контролировать подводную обстановку. Высокочувствительная гидролокация позволяет морским млекопитающим распознавать подводные биологические и технические объекты в условиях естественных и искусственных шумов.

Ученые ММБИ подробно исследовали особенности таких животных, как тюлени, афалины, белухи, тихоокеанские морские котики и сивучи. Оказалось, что тюлени превосходят сивучей в надежности и скорости выполнения команд. Плюсом арктических тюленей оказалась неприхотливость: они могут долго находиться на суше, и транспортировать их можно без бассейна. К тому же тюлени могут погружаться на большие глубины и развивать высокую скорость до 30-40 км/ч.

Матишов отметил, что тюлени овладели навыками обнаружения металлических предметов на мелководье, доставки инструментов водолазу, срыв с аквалангиста дыхательного аппарата. По мнению ученого, животных можно использовать как спасателей и как исследователей. Они могут проверять подводные объекты, искать под водой людей и набрасывать на них удерживающие устройства, доставлять научную технику на разные глубины.