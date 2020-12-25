Голикова сказала, что у России в следующем году не будет нужды в дефицитных онкопрепаратах

В Российской Федерации в грядущем 2021 году не будет дефицита в препаратах от онкологических заболеваний. Об этом сообщила Татьяна Голикова, вице-премьер. Состоялось совещание премьер-министра с производителями медикаментов сегодня, 25 декабря, в пятницу.

По словам вице-премьера, в феврале этого года рабочей группой были выявлены дефицитные позиции по медикаментам онкологической группы. Теперь в Министерстве здравоохранения рассчитали потребность среди недостающих леарств и направили этот расчёт в Министерство промшленной торговли. В результате этого, оборот, который раньше был менее восьми миллионов экземпляров, увеличился до 14 миллонов, как говорит Татьяна Голикова.

По итогу, в следующем году будет полностью закрыты все необходимые длекарственных дефициты в группе онкологических препаратов.